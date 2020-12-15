İzmir'de taşkına karşı sahile kumdan set

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yeni bir deniz taşkınına karşı önlem olarak sahil bandına 2 kilometre kumdan set oluşturuldu.

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz suları yükselerek taştı.

Park, bahçe, yollar ve otoparklar su altında kaldı. Vatandaşlar, sel suları altında kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

Gün içerisinde oluşan tahribatın giderilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

KUMLU ÖNLEM

Ekipler, olası yeni bir taşkına karşı 4 ekip ve 40 personel ile 2 kilometrelik sahil bandına kepçeyle kumdan set çekerek önlem aldı.

Sahile kumdan set çekildi VİDEO