İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eylem bitse de çöpler toplanmamaya devam ediyor Karşıyaka ilçesinde belediye işçilerin eylemi önceki gün sona ererken, çöplerin bugün de toplanmadığı görüldü. Çöplerin oluşturduğu kötü koku ve görüntü vatandaşların tepkisini çekiyor.