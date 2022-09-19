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    Karadeniz'de balık bereketi: Tonlarca palamut tuttular

    Karadeniz'de balık bereketi: Tonlarca palamut tuttular

    Karadeniz'in farklı bölgelerinden denize açılan balıkçılar, Zonguldak'ta yaklaşık 50 ton palamut tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 10:34
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    Av sezonunun açılmasını bekleyen balıkçılar, 1 Eylül itibarıyla başlayan sezona bereketli bir giriş yaptı.

    Trabzon, Samsun, Giresun ve Ordu gibi Karadeniz bölgelerinden denize açılan balıkçıları, Zonguldak'ta balık bolluğu karşıladı.

    Günlerdir hareketliliğin sürdüğü Zonguldak Kozlu Limanı'nda balıkçılar, tuttuğu kasa kasa balıkları karaya çıkardı.

    Zonguldak'ta palamut bolluğu

    Yoğunluğun en fazla görüldüğü tür ise palamut.

    Balıkçıların 50 ton civarında yakaladığı palamutlar, kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

    Karadeniz'de balık bereketi: Tonlarca palamut tuttular VİDEO

    "Aşırı bolluk var"

    Balıkların fiyatları boyutuna göre 20 ve 50 lira arasında değişirken, Kozlu Balıkçı Barınağı'nda toptancılık yapan vatandaş, "Şu anda Zonguldak'ta 300-350'ye yakın gırgır teknesi var. Her birinde 2'şer 3'er bin kasa palamut var. Aşırı bir bolluk var. Böyle devam etmesini umuyorum. Burada deniz olan her ilden tekne var." ifadelerini kullandı.

    Fiyat listesi

    Denizlerde avlanma yasağı olduğu dönemde 100 TL olan palamut 50 TL'ye, sarı kanat istavrit 100 TL'den 70 TL'ye, kalamar 400 TL'den 300 TL'ye, barbun 400-450 TL'den 100 TL'ye, sardalya 120 TL'den 30-50 TL'ye, dil balığı 350-400 TL'den 150 TL'ye kadar düştü.

    Karadeniz de balık bereketi: Tonlarca palamut tuttular #1

    Karadeniz de balık bereketi: Tonlarca palamut tuttular #2

    Karadeniz de balık bereketi: Tonlarca palamut tuttular #3

    Karadeniz de balık bereketi: Tonlarca palamut tuttular #4


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