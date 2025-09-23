Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepki çekti: Bu manzara yakışıyor mu?

İzmir'in çöp sorunu çözülemiyor...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çöplerin toplanmaması nedeniyle adeta çöp dağları oluştu.

İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Karşıyaka Belediyesi iştiraki şirketlerden çalışan Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şubesine bağlı yaklaşık 1800 işçi dün, 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Karar üzerine ilçede bazı cadde ve sokaklarda biriken çöpler, kötü koku ve görüntü oluşturdu.

"SON 6-7 AYDIR BİZ BU SIKINTIYI ÇOK ÇEKİYORUZ"

Esnaf İsmail Karataş, gazetecilere, Karşıyaka'da uzun zamandır çöp sorunu yaşandığını belirtti.

Çöp sorunun çözümü için belediyeye defalarca dilekçe verdiğini anlatan Karataş, "Son 6-7 aydır biz bu sıkıntıyı çok çekiyoruz. Sineklerden, kokudan çok şikayetçiyiz. Belediye işçilerine de hak veriyoruz uzun zamandır maaş alamıyorlar ama bizim günahımız ne? Biz burada esnafız. Biz gıda satıyoruz, her şeyimiz dört dörtlükken dışarıdan gelen sineklere yetişemiyoruz." dedi.

Karataş, Karşıyakalıların bu durumu hak etmediğini sözlerine ekledi.

BELEDİYEYE DEFALARCA KONUYU AKTARDIĞINI BİLDİRDİ

Hanife Ayra ise evlerinin karşısında biriken çöplere çözüm bulunması için belediyeye defalarca konuyu aktardığını ifade etti.

Belediyeden görevini yerine getirmesini beklediklerini belirten Ayra, "Günde üç defa toplanması gerekiyorsa üç defa araç gelmesi lazım. Mahalleler kalabalık ve kapasite ortada. Buna çözüm bulunmazsa zaten olacağı da bu." diye konuştu.

"SENE OLMUŞ 2025 MİLLET UZAYA GİDİYOR TÜRKİYE'NİN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK ŞEHRİNE BU MANZARA YAKIŞMIYOR"

Sabahattin Kavak da yaşanan çöp sorununun sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu iddia etti.

İzmir'de çöp biriktirme alanı olmadığı için ilçe belediyelerinin bu tür sorunlar yaşadığını anlatan Kavak, "Biran önce yerel yönetimle hükümet el ele verip çöp toplama sorununu bir an önce çözmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Ali Bilgin de "Sene olmuş 2025 millet uzaya gidiyor Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine bu manzara yakışmıyor. Bir çözüm bulunması lazım. Bizim vergilerimizle ödeniyor bunların paraları. İnsanlar sabah akşam çalışıyor vergisini ödüyor, bu manzara yakışıyor mu?" diye konuştu.