Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerine kimler katıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında birçok ünlü isim hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmada adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan ve mal varlıklarına el konulan Kasım Garipoğlu'nun ise evinde aramalar yapıldı.

Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirildi.

AKÇAY EK İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan tutuklandı.

Akçay'ın ek ifadesi ortaya çıktı.

YENİ İSİMLERİ PAYLAŞTI

Burak Doğan'ın haberine göre; Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, ek ifade verdi.

Akçay, ifadesinde Garipoğlu’nun evinde partiye katılanların isimlerini verdi.

İşte o isimler:

Aras Bulut İynemli,

Kerim Sabancı,

Hakan Sabancı,

Özge Ulusoy,

Deniz Akkaya,

Ebru Şallı,

Yağmur Ünal,

Ayşe Hatun Önal,

Aykut Erçetin,

İsmail Berdan,

Can Güleç (Kasım Garipoğlu'nun kuzeni),

Pınar Hacıraifoğlu,

Atilla Aydın (barmen ve Ozan Şimşek ekibi)

Cihan Şensözlü,

Aslışah Alkoçlar,

Şeyma Subaşı,

Buse İskenderoğlu,

Mahmut Uğur Ziylan,

Merve Taşkın,

Yusuf Tekin,

Leyla Koray,

Zeynep Alkan,

Yavuz Cansız (Marcuz),

Caner Karaloğlu,

Yasemin İkbal,

Cengiz Atasoy (Sumahan).