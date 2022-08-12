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    Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da heykeltraşları ziyaret etti

    Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da heykeltraşları ziyaret etti

    Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu için çalışmalarına devam eden heykeltraşları ziyaret ederek bilgi aldı.
    • 12.08.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 16:32
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    Heykellerle özdeşleşen CHP yerel yönetimi bu yıl da sempozyuma hazırlanıyor.

    Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu için geri sayım başladı.

    Çalışmalarını sürdüren heykeltraşların bugün sürpriz bir konuğu vardı.

    Kılıçdaroğlu'ndan heykeltraşlara ziyaret

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’deki bir sosyal tesiste çalışmalarına devam eden heykeltraşlara, beraberindeki heyetle birlikte ziyarette bulundu.

    Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da heykeltraşları ziyaret etti VİDEO

    Eserler hakkında bilgi aldı

    Sanatçılar ortaya çıkartmak için çalıştıkaları eserleri hakkında Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi.

    Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da eşlik ettiği ziyarette bir heykeltraş, “Aşık Bulut” isimli heykel projesini Kılıçdaroğlu’na tanıttı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul da heykeltraşları ziyaret etti #1

    "Sevgisiz ve aşksız hayat olmaz"

    Heykeltraş, şair Nâzım Hikmet’ten esinlenerek heykeline Aşık Bulut ismini verdiğini söyledi.

    Başka bir heykeltraşın “Sevgisiz ve aşksız hayat olmaz” sözlerine Kılıçdaroğlu, “Bu bölüm kesinlikle doğru” diye yanıt verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul da heykeltraşları ziyaret etti #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul da heykeltraşları ziyaret etti #3


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