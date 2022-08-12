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- Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da heykeltraşları ziyaret etti
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da heykeltraşları ziyaret etti
- 12.08.2022 - 15:58
- Güncelleme : 12.08.2022 - 16:32
Heykellerle özdeşleşen CHP yerel yönetimi bu yıl da sempozyuma hazırlanıyor.
Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu için geri sayım başladı.
Çalışmalarını sürdüren heykeltraşların bugün sürpriz bir konuğu vardı.
Kılıçdaroğlu'ndan heykeltraşlara ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’deki bir sosyal tesiste çalışmalarına devam eden heykeltraşlara, beraberindeki heyetle birlikte ziyarette bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da heykeltraşları ziyaret etti VİDEO
Eserler hakkında bilgi aldı
Sanatçılar ortaya çıkartmak için çalıştıkaları eserleri hakkında Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdi.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da eşlik ettiği ziyarette bir heykeltraş, “Aşık Bulut” isimli heykel projesini Kılıçdaroğlu’na tanıttı.
"Sevgisiz ve aşksız hayat olmaz"
Heykeltraş, şair Nâzım Hikmet’ten esinlenerek heykeline Aşık Bulut ismini verdiğini söyledi.
Başka bir heykeltraşın “Sevgisiz ve aşksız hayat olmaz” sözlerine Kılıçdaroğlu, “Bu bölüm kesinlikle doğru” diye yanıt verdi.