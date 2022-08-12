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Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da heykeltraşları ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da heykeltraşları ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu için çalışmalarına devam eden heykeltraşları ziyaret ederek bilgi aldı.