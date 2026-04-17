Kahramanmaraş'ta okul katliamı: 14 yaşındaki saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırgan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli de olay sırasında yaşamını yitirdi.

ATIŞ EĞİTİMİ ALDI

Saldırganın silah merakının yaklaşık 1 ay önce başladığı, Polis Başmüfettişi olan babasından poligon eğitimi talep ettiği öğrenildi.

Babası Uğur Mersinli'nin, oğluna poligonda atış eğitimi verdiği görüntülere ulaşıldı.

'OKULLARDA GÜVENLİK' TOPLANTISI YAPILDI

Saldırı sonrası İstanbul'da İçişleri Bakanlığı'nda, 81 il valilerinin de katıldığı 'okullarda güvenlik' toplantısı düzenlendi.

Toplantıda okul güvenliğine ilişkin kapsamlı önlemler masaya yatırılırken, okullar ve çevrelerinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın 'bireysel' olduğunu ve terör bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Okul arkadaşlarının 'takıntılı' olarak tanımladığı saldırgan çocuğa ilişkin ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

ETEK GİYİP POZ VERDİ

İsa Aras Mersinli'nin etek giymiş halde aynada poz verirken görüldüğü anlar görüntülere yansıdı.

Okulda 'tuhaf' hareketler yaptığı sırada görüntülerine de ulaşılan saldırgan çocuğun, bilgisayar geçmişinde ayrıca 'she' (dişil) zamiri kullanımı dikkat çekti.

MERMİ DOLDURDUĞU ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Saldırganın bir başka görüntüsüne ise silah şarjörüne mermi doldurduğu anlar yansıdı.

İsa Aras Mersinli'nin bu esnada aynı zaman görüntülü sohbet eşliğinde arkadaşlarıyla mesajlaştığı ortaya çıktı.

POLİS ÜNİFORMALI GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Ortaya çıkan başka bir görüntüde ise saldırgan çocuğun polis üniforması giydiği görüldü.

Olaya ilişkin soruşturmanın ise kapsamlı şekilde ve ilgili tüm kurumlarca sürdürüldüğü öğrenildi.