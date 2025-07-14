Kırklareli'de, 15 Temmuz gecesi tankın ezdiği otomobil sergileniyor 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı yakınlarında darbeci askerler tarafından tankla ezilen, Gazi Mustafa Yücel ve iki çocuğunun yaralandığı otomobil, Kırklareli’de sergileniyor.