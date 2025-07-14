Kırklareli'de, 15 Temmuz gecesi tankın ezdiği otomobil sergileniyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerle anılıyor...
Kırklareli'de, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı yakınlarında darbeci askerler tarafından tankla ezilen otomobil sergileniyor.
Araçta, Gazi Mustafa Yücel ve iki çocuğu bulunuyordu.
VALİ PROGRAMA KATILDI
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda sergilenen otomobili, Vali Uğur Turan ve beraberindekiler inceledi.
Yetkilerden bilgi alan Turan, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki programa katıldı.
ŞEHİTLERİN ANISINA GÜL FİDAN DİKTİLER
Turan ve beraberindekiler, 253 şehidin anısına gül fidanı dikti.