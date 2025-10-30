Kocaeli'de çöken binada hayatını kaybeden Bilir ailesine veda

- Kocaeli Gebze'de altında eczane bulunan bina, henüz bilinmeyen sebeple çöktü ve enkaz altında kalan Bilir ailesinin dört üyesi hayatını kaybetti.
- Ailenin büyük kızı Dilara Bilir enkazdan sağ kurtarıldı.
- Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı, Kocaeli Valisi ve birçok yetkili katıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, dün saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.
Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı.
Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı.
Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.
Cenazeler, kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda defnedilmek üzere götürüldü.
Cenazeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, milletvekilleri, siyasi partilerin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.