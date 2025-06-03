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İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bayram öncesi vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi zabıta ekiplerince yakalandı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada, tam 20 bin 575 TL nakit para bulundu.

Şahıs, zabıta müdürlüğü büro amirliğine götürüldü.

PARAYA EL KONULDU, CEZA YAZILDI

Şahsın üzerinde çıkan paraya tutanakla el konulurken, hakkında idari para cezası uygulandı.

Gebze Belediyesi yetkilileri, özellikle bayram dönemlerinde vatandaşların iyi niyetini suistimal eden kişilere karşı denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti.

'DUYGU SÖMÜRÜSÜNE MÜSAMAHA YOK'

Belediyeden yapılan açıklamada, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların zabıtaya bilgi vermesi istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bayram öncesi vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek kazanç sağlamaya çalışan şahıslara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek."