İran, Kuveyt'in Mina el-Ahmadi petrol rafinerisini İHA ile vurdu

İran'ın misilleme saldırıları kapsamında hedef aldığı Körfez ülkelerden Kuveyt'in önemli petrol rafinerilerinden olan Mina Abdullah'a İHA saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
Orta Doğu'da savaş 20. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.
28 Şubat'ta İsrail ile ABD'nin ortak gerçekleştirdiği saldırılar sonrası İran da Körfez ülkelerdeki ABD unsurlarını hedef aldı.
İran misilleme saldırıları kapsamında, Körfez ülkelerdeki enerji altyapılarına da saldırılar düzenliyor.
İran son olarak Kuveyt'in önemli petrol rafinerilerine, Mina el-Ahmadi'ye ve yakınındaki Mina Abdullah'a insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.
Kuveyt için önemli bir ihracat merkezi olan rafineride yangın çıktığı bildirildi.
Kuveyt Haber Ajansı'na göre şirket, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını ve yangının söndürüldüğünü belirtti.
