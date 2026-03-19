İran, Kuveyt'in Mina el-Ahmadi petrol rafinerisini İHA ile vurdu

Orta Doğu'da savaş 20. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

28 Şubat'ta İsrail ile ABD'nin ortak gerçekleştirdiği saldırılar sonrası İran da Körfez ülkelerdeki ABD unsurlarını hedef aldı.

PETROL RAFİNERİSİNE İHA İLE SALDIRDI

İran misilleme saldırıları kapsamında, Körfez ülkelerdeki enerji altyapılarına da saldırılar düzenliyor.

İran son olarak Kuveyt'in önemli petrol rafinerilerine, Mina el-Ahmadi'ye ve yakınındaki Mina Abdullah'a insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi.

RAFİNERİDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kuveyt için önemli bir ihracat merkezi olan rafineride yangın çıktığı bildirildi.

Kuveyt Haber Ajansı'na göre şirket, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını ve yangının söndürüldüğünü belirtti.