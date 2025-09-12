KYK yurdu ek başvuru takvimi: 2025 KYK yurdu ek başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan konaklama desteğinden yararlanmak isteyen üniversite adaylarının başvuru işlemleri 2-6 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde KYK yurt yerleştirme sonuçları da açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından kayıt takviminde belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırılması gerekecek.

Belirtilen kayıt tarihleri içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar hakkını kaybedecek ve boş kontenjanlara ek yerleştirmeler başlayacak. Peki, 2025 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılında KYK yurt başvuruları 29 Temmuz–2 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 12 Ağustos 2024’te ilan edilmişti.

Bu sonuçların ardından kayıtlarını zamanında yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılmış, boş kontenjanlara göre ek yerleştirme başvuruları ekim ayı içerisinde alınmıştı. KYK ek yurt başvuruları, 3 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti.

Dolayısıyla 2025 yılı için ek yurt başvuru takviminin de benzer şekilde, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ekim ayında başlaması bekleniyor.