Libya heyetinin öldüğü uçak kazasında karakutu Londra'ya gönderildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Düşen Libya uçağı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

KARAKUTU VERİLERİ LONDRA'DA DEŞİFRE EDİLECEK

Soruşturmanın en kritik aşamalarından biri olan karakutunun incelenmesi süreci başlatıldı.

Savcılık talimatıyla muhafaza altına alınan cihaz, uçuş verilerinin ve pilotların ses kayıtlarının çözümlenmesi amacıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderildi.

Buradan gelecek teknik raporun, uçağın düşüş nedenine ilişkin somut verileri ortaya koyması bekleniyor.

Kaza sonrası hayatını kaybedenlerin kimliklendirme işlemleri de tamamlandı. Adli Tıp Kurumunca alınan biyolojik numuneler üzerinde yapılan DNA profillemesi sonucunda, heyet üyeleri ve mürettebatın kimlikleri kesinleştirildi.

İSTİHBARAT İNCELEMESİNDE TERÖR BAĞLANTISINA RASTLANMADI

Soruşturma kapsamında, uçağı Ankara'ya getiren mürettebatın geçmişi ve bağlantıları da mercek altına alındı.

Aralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşının da bulunduğu ve olay sonrası bir süre Ankara'da istihbari sorguya alınan mürettebatla ilgili yapılan araştırmalarda, şu ana kadar herhangi bir terör örgütü veya dış istihbarat servisleriyle bağlantı saptanmadığı öğrenildi.

TÜBİTAK GÖRÜNTÜLERİ KARE KARE İNCELİYOR

Uçağın düşüş anına ilişkin çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, teknik analiz için TÜBİTAK'a gönderildi.

TÜBİTAK uzmanları, görüntü iyileştirme ve dijital analiz tekniklerini kullanarak uçağın düşüş açısını, hızını ve havada herhangi bir patlama ya da dış müdahale emaresi olup olmadığını raporlaştıracak.

Ayrıca, kule ile uçak arasındaki tüm telsiz görüşmeleri pilotlardan oluşan bilirkişi heyetince incelemeye alınırken, enkaz üzerindeki elektromanyetik veriler üzerinden "havada müdahale" olasılığı da teknik uzmanlarca değerlendiriliyor.

LİBYA MAKAMLARINDAN TEKNİK KAYITLAR TALEP EDİLDİ

Başsavcılık, soruşturmanın diplomasi ayağında Libya makamlarıyla temas kurdu.

Yazılan müzekkere ile uçağın kiralandığı şirket, kiralama süreci, geçmişe dönük periyodik bakım kayıtları, parça değişim dökümleri ve son teknik kontrolleri gerçekleştiren personelin isim listesi talep edildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişilik askeri heyet ile 3 mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü.

Kazada, Al Haddad dahil uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bölgede geniş çaplı bir güvenlik çemberi oluşturarak enkaz parçalarını ve delilleri muhafaza altına almış, kazayı tüm yönleriyle soruşturmak üzere özel bir ekip görevlendirmişti.