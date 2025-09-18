Mabel Matiz'in şarkısına erişim engeli

Mabel Matiz'in şarkısı tepki çekti...

Matiz'in "Perperişan" şarkısı, bazı müstehcen ifadeler içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 5651 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle erişim engeli talep etti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Mabel Matiz’in "Perperişan" adlı şarkısına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle erişim engeli getirildi.

"TÜRK AİLESİNİN ÖRF VE ADETLERİNE AYKIRI"

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi.

Dilekçede ayrıca kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi.