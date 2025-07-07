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Manavgat Belediyesi'ne operasyon: 7 kişiye tutuklama talebi

Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda baklava kutuları içerisinde para trafiği anbean kameralara yansırken gözaltına alınan 33 kişiden 7'si de tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu...

Belediyelerde yolsuzluğa geçit verilmezken, Manavgat Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi.

7 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken savcılık, 7 kişi hakkında tutuklama talep etti.

Tutuklama talep edilen 7 kişi, adliyeye sevk edildi. 

ADIM ADIM İZLENDİLER

Operasyonun, imar işleri ile doğrudan alımlardaki yolsuzluk iddiaları ve mülkiye başmüfettişinin raporu doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

BAKLAVA KUTULARINDA RÜŞVET

Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

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