Manavgat Belediyesi'ne operasyon: 7 kişiye tutuklama talebi

Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu...
Belediyelerde yolsuzluğa geçit verilmezken, Manavgat Belediyesi'ne yapılan operasyonla ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi.
7 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Operasyon kapsamında 33 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken savcılık, 7 kişi hakkında tutuklama talep etti.
Tutuklama talep edilen 7 kişi, adliyeye sevk edildi.
ADIM ADIM İZLENDİLER
Operasyonun, imar işleri ile doğrudan alımlardaki yolsuzluk iddiaları ve mülkiye başmüfettişinin raporu doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.
BAKLAVA KUTULARINDA RÜŞVET
Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusu içerisinde 110 bin euro rüşveti C.C.'den alırken suçüstü yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.