Mardin’de sokak ortasında silahlı ve sopalı kavga

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karışan kişi veya kişilerin belirlenmesi ve olayın nedeninin ortaya çıkarılması için geniş çaplı inceleme başlattı.