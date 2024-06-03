Meral Akşener ile Müsavat Dervişoğlu cenazede görüntülendi

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Yerel seçimlere "hür ve müstakil" olarak girme kararı alan İyi Parti, beklediği oy oranının oldukça gerisinde kaldı.
Seçim öncesi yaşanan istifalarla sarsılan parti, seçimlerin ardından kongre sürecine girdi.
Partinin gerçekleştirdiği kongrede, Meral Akşener yeniden aday olmadı ve parti başkanlığına Müsavat Dervişoğlu seçildi.
Meral Akşener ortaya çıktı
Uzun süredir nerede olduğu merak edilen İyi Parti'nin eski lideri Meral Akşener, özel kalemi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesinde görüntülendi.
Akşener ile birlikte Dervişoğlu da cenazede bulundu.
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