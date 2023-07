6'lı masanın ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'da basının karşısına çıktı.

45'inci Uluborlu Kiraz Festivali'nde konuşan Meral Akşener, seçim yenilgisini bir kez daha kabul etti.

6'lı masayı kurmalarına rağmen ağır bir yenilgi alan Akşener, "8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşması ile maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım.

İlk defa burada konuşuyorum. Sonuç itibariyle; kaybettik, lamı cimi yok. Kaybettik. Bu kaybetmeyi 'seçmen bize neden oy vermedi' diyerek, böyle bir saygısız dille aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız." dedi.

Seçimden sonra masadan bir kez daha kalktığını söyleyen Akşener'in yerel seçimler için CHP ile dirsek temasında olduğu da kulislerden gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bugün burada kiraz festivalindeyiz. Kirazın maalesef 75 liradan açılıp ertesi gün 35 liraya düşürülüp sonra da siz bilirsiniz canım diyerek üreticiyi çiftçiyi iki büklüm eden bir sistemin mağdurları olarak karşımdasınız. Şimdi ben bir çiftçi kızıyım. Biz tütün yetiştirirdik, tütünün nasıl ekildiğini bilirim. Kirazın nasıl toplandığını bilirim. Vişne bahçesi olan bir ailenin kızıyım. Söylemeye çalıştığım şey şu, tarımla uğraştığınız zaman tarımın her safhası ailecek çalıştığınız, gayret ettiğiniz ve karşılığında helal kazanç sağladığınız bir alandır tarım.Bugün kirazda yaşadıklarınızı Türkiye fındıkta da yaşıyor, Türkiye başka ürettiği her türlü üründe de yaşıyor.



Yarın arpada da pancarda da yaşadı yaşayacak. Şimdi temel soru şu, yeni bir seçim geçirdik. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı olarak seçime katıldık. Milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir. An itibariyle seçmen olup, canı istediği gibi seçmenlere istediğini söyleyebilir ama talep eden, bu ülkeyi yönetmek için yola çıkan, bu aziz milletin dertlerini, taleplerini, ihtiyaçlarını anlamak o milletin tercihlerine saygı duymak zorundadır.