Meral Akşener'den aylar sonra yeni kare

Önce genel ardından da yerel seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılan İyi Parti'de, bayrak değişimi yaşanmıştı.

İyi Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener, partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

SON HALİ BİR KEZ DAHA PAYLAŞILDI

Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde görülen Akşener, yenilediği imajı yani sarı saçlarıyla dikkat çekmişti.

Sessizliğini koruyan Meral Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.

CENK KÜPELİ PAYLAŞTI

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Küpeli, Meral Akşener'i ziyaret etti ve bir kare paylaştı.

Fotoğrafta, Akşener'in sarı saçlı imajından tamamen uzaklaştığı görüldü.

Saçlarını boyamayı bırakan Akşener'in, son dönemde zayıfladığı da dikkati çeken detaylardan biri oldu.

"VEFA" VURGUSU

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından Meral Akşener ile çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Cenk Küpeli, mesajında “Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir.” ifadesini kullandı.