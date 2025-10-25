Mersin'de deniz kıyısına tonlarca tekstil atığı bırakan firma tespit edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi sahiline gelen kamyonun şoförü, tonlarca tekstil atığını dökerek kaçtı.

İhbar üzerine Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sahile dökülen tonlarca kıyafet, kumaş ve tekstil atıklarını kepçeyle kamyonlara yükleyip, bölgeden kaldırdı.

ARACIN BAĞLI OLDUĞU FİRMA TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Karaduvar Mahallesi Şehit Natık Karadeniz Polis Merkezi Amirliği’ne başvuru yapıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kameralardan tonlarca tekstil atığını sahile döken aracın plakası ve bağlı olduğu firmayı tespit etti.

TONLARCA ATIK BIRAKILAN ANLAR KAMERADA

Şoför ve firma hakkında inceleme başlatıldı.

Kamyonun giysi ve tekstil atığı bıraktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Akdeniz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, halk sağlığını tehdit eden, çevreyi ve doğayı kirleten kişi veya kuruluşlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Karaduvar sahilinde yaşanan bu olay, çevreye ve insan sağlığına karşı büyük bir sorumsuzluktur. Akdeniz Belediyesi olarak çevreyi kirleten hiçbir eyleme göz yummayacağız. Emniyet güçlerimizle iş birliği içinde süreci yakından takip ediyoruz."