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İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan bir okulun bahçesi, gece saatlerinde iki otomobilin drift gösterisine sahne oldu.

Peş peşe dönüşler yapan sürücüler, çevrede yankılanan fren sesleriyle mahalleyi ayağa kaldırdı.

LASTİK İZLERİ BIRAKIP KAÇTILAR

Drift anları bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde iki otomobilin okul bahçesinde dakikalarca dönerek lastik izleri bıraktığı görüldü.

Driftçiler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

POLİS DRİFTÇİLERİN PEŞİNDE

Olayla ilgili güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Görüntülerden yola çıkarak araçları ve sürücüleri tespit etmeye çalışan ekipler, sorumluların yakalanması durumunda her birine 46 bin 393 TL para cezası kesileceğini bildirdi.