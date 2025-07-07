Metin Yıldız, Ayşe Barım davasına 'tanık' olarak katıldı

Diz sektörüne dev operasyon...

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Ayşe Barım, bugün ilk kez İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

ÜNLÜLER ADLİYEYE KOŞTU

Birçok ünlü Ayşe Barım'a destek için adliyeye akın ederken, koridorda bulunan bir isim dikkat çekti.

TANIK OLARAK KATILDI

Oyuncu Metin Yıldız, Barım davasında 'tanık' olarak duruşmaya katıldı.

Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan Yıldız, "Ben tanık olarak geldim, duruşmaya girmeyi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

GEZİ PARKI'NDA YAŞANANLARI ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Gezi Parkı olaylarında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldız, oraya gelen ünlülerin Ayşe Barım tarafından organize edildiğini söylemişti.

"EN ÖNDE BAĞIRANLAR BAŞROL KAPTI"

O dönem en önde bağıranların dizilerde başrol aldığını söyleyen Yıldız, "Ben, Ayşe Barım ve muadilleri tekelleşmişler, gençlere yeni yüzlere asla fırsat vermiyorlar diye bağırmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"BAĞIRAN AKTÖR GİTTİ PADİŞAH OLDU"

Yıldız, "Sadece Gezi'den iki ay sonra çıkmam dediği her yere çıktı, bir daha da oradan çıkmadı. Sonra bağıran adam, aktör gitti padişah oldu. Sonra kadın aktrist gitti kraliçe oldu." diye konuştu.