MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'ünlü' paylaşımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik dün, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda; Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak şüphesiyle kontrol işlemi yapıldı.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde götürüldükleri Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemleri tamamlanan ünlüler, İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.

MHP'Lİ YILDIZ'DAN 'ÜNLÜ' PAYLAŞIMI

Bu operasyon ülke gündemine otururken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

TONY BLAİR'İN SÖZLERİNE ATIF YAPTI

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in siyasi hayatını anlattığı 'Bir Yolculuk' adlı kitaptan bir bölüm paylaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Ünlüler halka nasıl oy vereceklerini anlatmaya kalkarsa, iş değişir ve felakete yol açar." dedi.

"FELAKETE YOL AÇAR"

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: