MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulunun 22. dönemi Devlet Bahçeli'nin katılımıyla başladı

Gençler siyaset hayatlarına hazırlanıyor...

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Siyaset ve Liderlik Okulunun 22. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenen törenle başladı. Devlet Bahçeli törende kendisine gündeme dair soru yönelten gazetecilere Salı günü düzenlenecek olan grup toplantısını işaret ederek gündemi grup toplantısında değerlendireceğini söyledi.

"CUMHURİYETİN YENİ YÜZYILI TEMENNİSİYLE"

Topcu, parti genel merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Bilgiye dayalı yorumla, mensubiyete dayalı sadakat ve sevgiyle, üretkenliğe dayalı katılımla Cumhuriyetin yeni yüzyılı temennisiyle" bir araya geldiklerini belirtti.

Siyaset ve Liderlik Okulunun 22. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı'nı, "Akıl, Ahlak ve Adalet" temasıyla başlattıklarını aktaran Topcu, "Bu tema, yarım asrı aşan kutlu davamızın temel taşı akıl, ahlak ve adalettir. Türk ve Türkiye Yüzyılı için de artık vazgeçilmez değerlerimiz olarak bize ışık tutacaktır." ifadelerini kullandı.

Siyasetçinin, Türk milletinin birliğini, dirliğini ve geleceğini koruma görevini emanet edindiğini dile getiren Topcu, "Bu emanet, dün olduğu gibi bugün de siyasetçilerin omuzlarındadır ve yarın da aynı akıl, ahlak ve adalet düsturuyla da taşınmalıdır." dedi.

"MHP TÜRK MİLLETİNİN KALESİDİR"

Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu öğrencilerine şöyle seslendi:

Sizler, bu okulun çatısı altında, Türk milletinin bekası için çalışacak liderler olarak yetişeceksiniz. Unutmayın ki liderlik, Sayın Devlet Bahçeli'nin şahsında vücut bulan millete ve vatana hizmet aşkından doğar.



Bizim siyaset anlayışımız menfaat değil fedakarlıktır, kibir değil tevazudur, ayrılık değil birlik üzerine kuruludur.



Milliyetçi Hareket Partisi, dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin iradesinin kalesidir. Cumhur İttifakı ile birlikte devletin bekasını koruma, milletimizin huzurunu sağlama kararlılığımız tamdır.

Topcu, 2009'dan bu yana Siyaset ve Liderlik Okulundan 740 öğrenciyi mezun ettiklerini, 22. dönemde de 40 öğrencinin eğitim göreceğini belirtti.

DEVLET BAHÇELİ GÜNDEMİ GRUP TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRECEK

Törenin sonunda MHP Genel Başkanı Bahçeli, salondan ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorusu üzerine, salı günü gerçekleştirilecek partisinin grup toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış meselelerine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunacağını söyledi.