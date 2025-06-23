Motorine indirim yolda

Akaryakıtta tabela değişmeye devam ediyor.

İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatları arttı.

Akaryakıt fiyatlarında sert artışlara neden oldu.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

MOTORİNE İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 66 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin grubuna fiyat değişikliği beklenmiyor.

21 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam geldi.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51,50 TL’ye, motorin ise 54,72 TL’ye yükseldi. Başkent Ankara’da ise benzin 52,16 TL, motorin ise 55,56 TL’den satılmaya başlandı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.