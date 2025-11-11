MSB: 10 Kasım'da 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçtiğinde, ebediyete uğurlandı.

Bu yıl Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 87. yılıydı.

1 MİLYON 219 BİN KİŞİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Dün, yurdun dört bir köşesinde Atatürk, saygı ve minnetle anılırken, yüz binler ise Anıtkabir'e akın etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişinin Anıtkabir'i ziyaret ettiğini duyurdu.

"ŞİMDİYE DEK YAPILAN EN YOĞUN ZİYARET OLARAK KAYITLARA GEÇTİ"

MSB, bu sayının 10 Kasım tarihlerindeki en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçtiğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.