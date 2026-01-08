MSB 2026 yılı için bedelli askerlik ücretini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

Açıklanan verinin ardından bedelli askerlik oranları da netleşti.

2026 YILI BEDELLİ ASKERLİK RAKAMLARI

Bedelli askerlik rakamları da memur maaşlarıyla birlikte değişecek rakamlar arasında yer alıyor.

Bedelli askerlik ücreti 2025'in ikinci yarısında 280 bin 850,64 TL olarak uygulanmıştı.

Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından da ilk rakamlara göre; bedelli askerlik ücreti, 333 bin 88 TL oldu.

MSB AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı ve burada da bedelli askerlik rakamını netleştirdi.

Toplantıda bedelli askerlik için başvuruların başladığını duyuran Bakanlık kaynakları 2026 yılı için ücretin 333 bin 89 lira olduğunu açıkladı.

İKİ KEZ BELİRLENİYOR

Bedelli askerlik ücreti, yılda iki kez 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre yeniden belirleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlar:

- Askerlik çağına girmiş yükümlülerden, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

- Yoklaması olmayan yükümlüler için yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

- Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip bu haktan vazgeçmemiş olmak.

- Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanların; müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmaları ve kura/sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaları.

Bedelli askerlikten yararlanma şartları şunlar:

- Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanların; ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9. maddesindeki bedeli müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemeleri.

- Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanların; Kanun’un 9. maddesine göre belirlenen bedel ile ek bedeli müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemeleri.

- Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

- Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak.

Başvuru şekli şöyle:

Kaydı olmayanlar e-Devlet veya askerlik şubelerinden; yoklama kaçağı/saklı/bakaya olanlar ise askerlik şubeleri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar başvurabilir.