MSB: 10 PKK'lı daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantı bu hafta, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapıldı.

Toplantıda önemli gündem başlıkları yer aldı.

GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Bunlardan bir tanesi de Suriye'deki son durum oldu.

Bakanlık, konuya ilişkin "Suriye'deki entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz." dedi.

MSB ayrıca toplantıda; hudut güvenliği, Somali'deki son gelişmeleri, Airbus heyetinin ziyareti gibi konularda da açıklamalar yaptı.

TERÖRLE MÜCADELEDE GELİNEN NOKTA AKTARILDI

Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerlerken MSB, her hafta olduğu gibi bu hafta da teslim olan PKK'lı sayısını açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 10 PKK'lının daha teslim olduğunu aktaran Bakanlık, "1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

"2026'DA TOPLAM 35 PKK'LI TESLİM OLDU"

MSB Basın ve Hakla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında; hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim olmuş; böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaştı.

"BÖLGELERDE PATLAYICI TESPİT VE İMHA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLDÜ"

Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir.



Ayrıca, Son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbic'de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ü (457 km) başarıyla imha edilmiş, Böylece Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 457) kilometre olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ

MSB, toplantıda ayrıca şu açıklamaları yaptı:

Hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca; 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 olmuş, engellenen bin 735 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714'e ulaşmıştır.



Yine, bu hafta içerisinde; Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilogram (21 bin 566 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.



Ayrıca, 12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile destek sağlanmıştır.

"SURİYE'DEKİ ENTEGRASYON SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.



Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını, tek devlet, tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimalin söz konusu olmadığını hatırlatıyoruz.

"İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ, BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRİYOR"

İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararı uluslararası hukukun her haliyle açık ihlalidir ve hükümsüzdür.



İsrail'in, Filistin toprakları üzerinde fiili durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.



Ayrıca, İsrail'in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratmasının, barış sürecine zarar verdiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini bir kez daha vurguluyoruz.

SOMALİ'DEKİ SON GELİŞMELER

Uluslararası istikrara sunduğumuz katkılar kapsamında dost ülke Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir.



Sondaj faaliyetleri ve Somali'de inşa edilen 'Uzay Limanı ve Test Atış Alanı'nın emniyetini sağlamaya, Somali Milli Ordusu tarafından icra edilen terörle mücadele operasyonlarına azami destek vermeye devam etmekteyiz.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Somali'deki varlığı ve sağladığı destekle etkin caydırıcılığını sürdürecektir.

AIRBUS HEYETİNİN ZİYARETİ

"Bakanlığımız ve AIRBUS arasında, havacılık kabiliyetlerimizin artırılmasına yönelik mevcut ortaklığımızın güçlendirilmesi ve potansiyel iş birliği sahaları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

YUNANİSTAN İLE CHEVRON ŞİRKETİ ARASINDAKİ ANLAŞMA

Yunanistan'ın, Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketler ile yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir.



Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ve Libya'nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız.



Yunanistan'ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz.

NATO TATBİKATI

14 Şubat'ta TCG Anadolu'da görev yapan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirmiş, deniz üzerindeki hedefi iki adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurmuştur.



Tatbikatın deniz safhası, Deniz Kuvvetleri Komutanımız tarafından TCG Anadolu'dan yerinde takip edilmiş olup, yarın (20 Şubat) gerçekleştirilecek Seçkin Gözlemci Günü'ne Genelkurmay Başkanımız ile Kara Kuvvetleri Komutanımızın katılımı planlanmaktadır.



Tatbikata iştirak eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz, 11-14 Şubat tarihleri arasında Kiel/Almanya'ya liman ziyareti icra ederek müttefik unsurlarla askerî iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.