MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

MSB kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SURİYE'DE YAŞANANLAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"10 Mart 2025 tarihinde Suriye Hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG, anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir.

Son olarak terör örgütü SDG’nin 08 Ağustos’ta Haseke’de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır.

"SDG'NİN TAVRI SÜRECİ AKAMETE UĞRATIYOR"

Suriye Hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken terör örgütü SDG’nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır.



Suriye Hükümetinin 'Tek Devlet, Tek Ordu' çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbiki ile istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye’nin inşasıdır.



Biz en başından itibaren Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz.

SURİYE İLE İMZALANAN ANLAŞMALAR

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Suriyeli mevkidaşı ile imzaladığı “Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası”nın içeriğine dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı: