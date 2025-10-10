MSB'den Gazze açıklaması: TSK her türlü göreve hazırdır

Gazze'de ateşkes sağlandı.

Dün Hamas ile Mısır'da masaya oturan İsrail, ateşkes anlaşmasını imzaladı.

Gazze'de ateşkesin imzalanmasında da Türkiye'nin oldukça büyük bir rolü var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından da gözler, Türkiye'nin bu göreve nasıl bir katkı sunacağına çevrildi.

"TSK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRDIR"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yaptıkları açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar çeşitli coğrafyalarda çok sayıda uluslararası misyonda görev aldığını hatırlattı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır.

Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." ifadelerine yer verildi.

SURİYE'DE TÜNEL İMHASI SÜRÜYOR

Açıklamada, Suriye harekat alanlarında yürütülen "tünel imha" faaliyetlerine de değinildi. Bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 276 kilometre ve Menbic bölgesinde 388 kilometre olmak üzere, toplam 664 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, 9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın 6'ncı yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

HUDUTLARDAN GEÇİT YOK

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunan hudutlarda da etkin mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Son bir hafta içerisinde sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve aralarında 2 terör örgütü mensubunun da bulunduğu 294 kişinin yakalandığı, 996 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiği kaydedildi.

Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı geçiş yaparken yakalananların sayısının 7 bin 471'e, hududu geçemeden engellenenlerin sayısının ise 52 bin 872'ye yükseldiği ifade edildi.

Ayrıca, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında yaklaşık 2 kilogram (1.995 gram) uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.