Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak sonrası “Mammatus Bulutları” görüldü

Pamuk tanelerini andıran sarkık yapılarıyla dikkat çeken bulutlar, kısa sürede hem vatandaşların hem de fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Gün batımıyla birlikte turuncu ve pembe tonlara bürünen gökyüzü, Fethiye semalarında büyüleyici manzaralar oluşturdu.

MAMMATUS BULUTLARI NEDİR?

Mammatus Bulutları, adını Latince “mamma” yani göğüs kelimesinden alıyor ve alt kısımlarındaki sarkık yapılarla tanınıyor.

Genellikle gök gürültülü fırtınalar sonrası ortaya çıkan bu bulut türü, atmosferdeki yoğun nem ve sıcaklık farkları nedeniyle oluşur.

Şiddetli hava koşullarının ardından görülme olasılıkları daha yüksek.

Bu tür bulutlar, özellikle gün batımı ışıklarıyla birleştiğinde olağanüstü renk geçişleriyle gökyüzünde adeta tablo gibi manzaralar oluşturuyor.