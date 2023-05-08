İmamoğlu'nun son PR çalışması da işe yaramadı! Konya miting alanı boş kaldı... Erzurum'daki olay sonrasında büyük bir ilgi kazandığını düşünerek Konya mitingine çıkan İmamoğlu, miting alanını dolduramadı. Algı operasyonu olumsuz sonuçlanırken, İmamoğlu da hayal kırıklığına uğradı.

ensonhaber.com Büyük seçimlere tam olarak 6 gün kaldı. Türkiye pazar günü sandığa gitmeye hazırlanırken, cumhurbaşkanı adayları da mitinglerini sürdürüyor. Seçimin son düzlüğünde sosyal mecralarda farklı türde algı oluşturmaya çalışan muhalefet, aynı zamanda mağduriyet rolüne soyundu. İmamoğlu'nun PR çalışması Gündeme konu olan "Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da taşla saldırı" başlıklarının aslını inceleyelim; Miting için Erzurum'a giden İmamoğlu'nun büyük miting alanını dolduramayacağı fark edilerek, şehir merkezinde yapma kararı alındı. İzinsiz şekilde şehir merkezinde gerçekleştirilen miting, olayların ve kavgaların çıkmasına neden oldu. Miting esnasında farklı grupların birbirine taşla saldırısından İmamoğlu da etkilendi. Polis ekipleri olaya ani müdahale gerçekleştirirken, İmamoğlu durumu bir PR çalışmasına çevirdi. Mağduriyet nidaları atan Ekrem İmamoğlu, bir sonraki miting durağı olan Konya'da alanın dolup taşacağını düşündü. Gözden Kaçmasın Ekrem İmamoğlu aradığı mağduriyeti Erzurum'da buldu Haberin Detayları İmamoğlu'nun miting alanı boş kaldı Bu heyecanla Konya'da vatandaşlara seslenmek için hazırlanan İmamoğlu, beklediği ilgiyi göremedi. CHP'li hesapların "miting alanı doldu taştı" ifadelerinin drone görüntüleri ile gerçeği ortaya çıkarken, alanın büyük bir kısmının boş olduğu gözler önüne serildi. Muhalefet, bir algı operasyonunu daha başarısız şekilde sonuçlandırdı. Gözden Kaçmasın Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde arbede çıktı: İmamoğlu konuşmasını yarıda kesti Haberin Detayları