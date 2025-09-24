Murat Çalık hastaneye kaldırıldı

CHP İstanbul İl Örgütü, bugün olağanüstü kongresini Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

İl kongresinde tek aday olan Özgür Çelik, tutuklu bulunan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili bir gelişme paylaştı.

"MURAT ÇALIK HASTANEYE KALDIRILDI"

Özgür Çelik burada yaptığı açıklamada, Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Çelik, hastaneye kaldırılan Çalık'ın kan tahlili vereceğini belirtti.

"YİNE HASTANEYE KALDIRILDIĞINI ÖĞRENDİK"

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış. Evinden, ailesinden 600 km öteye, İzmir'e sürgüne gönderildi. İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hala cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli ağabeyim Mehmet Murat Çalık'a selam olsun."