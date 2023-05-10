Murat Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'un yeşil koridoru olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesiyle ilgili paylaşımda bulunan Murat Kurum, CHP'nin bölge arazisine yönelik yapılaşma iddiasına, "Ne dediler? “Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar” Biz ne yaptık? Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk" göndermesinde bulundu.

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İstanbul Havaalanı'nın faaliyete başlamasından sonra Atatürk Havaalanı'nın kullanım amacı tartışma yaratmış, daha sonra millet bahçesi yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda İstanbul'a dünyanın en büyük yeşil alanlarından birini kazandırmak için çalışmalara başlandı.

Ancak her fırsatta ağaç ve doğa hassasiyeti olduğunu söyleyen CHP'den, projeye ilişkin itirazlar yükselmeye başladı.

CHP karşı çıktı: Eylem bile yaptılar

Arazinin yapılaşmaya açılacağını öne süren CHP, 132 bin ağacın dikileceği projeye karşı çıkarak eylem yaptı.

Ancak CHP'nin Atatürk Havaalanı arazisine yapılaşma iddiası boş çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Murat Kurum paylaştı: Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk

Bakan Kurum, proje tamamlandığında İstanbul'un yeşil koridoru olacağını söyledi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesine yönelik yapılaşma iddialarına göndermede bulunan Bakan Kurum, "Ne dediler? “Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.” Biz ne yaptık? Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk." dedi.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ne dediler? “Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.” Biz ne yaptık? Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk. İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul’umuzun yeşil koridoru olacak."

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak

Öte yandan İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatıları ile dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak.

Vatandaşların ortak buluşma noktası olması amaçlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'da yaşayanlara nefes aldıracak, tamamlandığında ise kentin "yeşil koridoru" olma görevini üstlenecek.

15 Millet Bahçesi yapıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugüne kadar İstanbul'da 15 millet bahçesini hizmete açtı, 27 millet bahçesinin ise yapımı sürüyor.

Ülke genelinde, cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinin 314'ünde çalışmalar devam ederken, 484 millet bahçesi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bakanlık, 2028 yılına kadar 200 milyon metrekare yeşil alana ulaşmayı hedefliyor.