Murat Kurum Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'ni tanıttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın alımını sağlayacak 'Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi' tanıtım toplantısında konuştu.

6 Eylül'de Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 300 bininci konutun anahtarı teslim edildi.

"BU SİSTEMLE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bakan Kurum, ülke genelinde devam eden 280 bin konutun yıl sonunda vatandaşlara teslim edileceğini aktardı.

Toplantıda yeni bir sistemin duyurusunu yapan Kurum, sistemle bir ilkin gerçekleştirildiğini belirterek, "Türkiye'deki ilk kez bir kamu bankası Emlak Katılım Bankası olarak tasarruf finansman sistemine giriyoruz." ifadelerini kullandı.

"280 BİN KONUTUMUZU DAHA YIL SONUNA KADAR TESLİM EDECEĞİZ"

1 milyon 704 bin sosyal konut inşa edildiğini kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

"Bugün milletimiz için çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Aileler için güzel evlerinde çocuklarını büyütmeleri için, esnaf için kira derdi olmadan iş yerinde faaliyet göstermeleri için çalışıyoruz.

Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı olmasını istiyoruz. Vatandaşımızın barınma ihtiyacı için sayısız projeler yaptık. Bu kapsamda 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik, 5 milyon vatandaşımızı modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. 81 ilimizde devam eden 280 bin konutumuzu vatandaşımıza yıl sonuna kadar teslim edeceğiz."

"6 EYLÜL'DE 300 BİNİNCİ KONUTUMUZUN ANAHTARINI TESLİM ETTİK"

Milletimizin yaşadığı her badirede devlet olarak yanlarında olduk. Asla çalışmalarımızın hızını kesmedik, projelerimizi askıya almadık. 6 Eylül'de Malatya'da 300 bininci konutumuzun anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Şehirlerimizi baştan aşağıya yeniledik. Yıl sonuna kadar bütün konutları tamamlayacağız, yarım hikaye bırakmayacağız.

TAKSİT TUTARINI VATANDAŞ BELİRLEYECEK

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emlak ve otomobil piyasası olumsuz etkilendi. Tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşımızın isteklerini hayata geçiriyoruz.

Bugün yürürlüğe giren düzenleme ile vatandaşımıza imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan veriyoruz. Geçtiğimiz ay Gayrimenkul Sertifikası ile küçük birikimler ev almasını sağladık. Vatandaşımızın sadece iş yeri değil araç sahibi olabileceği yeni bir finansman sistemini hizmete sunuyoruz.

Bu sistemle bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki ilk kez bir kamu bankası Emlak Katılım Bankası olarak tasarruf finansman sistemine giriyoruz."

"BU SİSTEMDE FAİZ YOK, DEVLET GÜVENCESİ VAR"

Bu sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var. Bu sistemle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Katılım Sistemi'yle bir araya gelecek. Herkes kendi bütçesine göre uygun taksitlerle tasarruf yapabilecek.



Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek, faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendisi belirleyecek.

İKİ MODELDEN BİRİ ÇEKİLİŞ SİSTEMİ OLACAK

Burada iki model sunacağız. Birincisi çekiliş sistemi olacak. Noter huzurunda düzenli olarak yapılacak çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız.

DİĞER MODELDE TASARRUF MODELİ UYGULANACAK

İkinci model ise müşteri bazlı tasarruf modelimizi uygulayacağız. Bu modelde teslimat tarihini çekilişle değil kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek.



İster peşinat ödeyerek, ister tutarı taksitler ödeyerek evini, arabasını, iş yerini alabilecek.

"VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNİ FAİZSİZ ALABİLECEK"

"Vatandaşımız evinde oturmanın, iş yerinde çalışmanın ve arabasına binmenin yanı sıra taksitlerini rahatlıkla ödeyebilecek.

İstanbulumuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle evlerini faizsiz alabilecek."