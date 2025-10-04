Murat Kurum: Hatay'da bugüne kadar 86 bin konut ve iş yerini teslim ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Kurum, milletvekilleri, il valisi ve belediye başkanlarının, TOKİ Başkanı'nın katıldığı toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

"86 BİN KONUT VE İŞ YERİ TESLİM ETTİK"

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda toplantıda tüm ilçelere ilişkin son durumun ele alındığını belirten Kurum, kentte bugüne kadar 86 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini aktardı.

66 bin konut ve iş yerinin ise yapımının devam ettiğini kaydeden Kurum, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Hatay'da milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımız, TOKİ Başkanımız ve tüm ilgililerle değerlendirme toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Antakya başta olmak üzere ilçe ilçe son durumu ele alıyoruz. Bugüne kadar 86 bin konut ve iş yerini teslim ettik. 66 binin üzerinde konut, iş yeri ve köy evinin yapımına süratle devam ediyoruz.

"HATAY'I EN GÜÇLÜ KALALERDEN BİRİ YAPANA KADAR DURMAYACAĞIZ"