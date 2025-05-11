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İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmalarını sahada sürdürüyor.

Sık sık deprem bölgesini ziyaret eden Bakan Kurum, son olarak Kahramanmaraş'a gitti.

Kahramanmaraş ziyareti kapsamında Dulkadiroğlu ilçesindeki yeni evlerine taşınan Tıraş Ailesi'ne misafir oldu.

DEPREMDE YAŞANANLARI ANLATTI

Depremde yaşananları anlatan ev sahibi İsmail Tıraş, "Eksi birinci kattaydık. Binanın ön tarafı boşa düştüğü için çıkış yolum oldu. Çocuklarımı da pencereden çıkardım." dedi.

"ÇOK YORULDUNUZ"

Bakan Kurum'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden İsmail Tıraş, "Çok yoruldunuz, haklarınızı helal edin. Aileniz de hakkını helal etsin. Aylarca bizim yanımızda kaldınız, Allah razı olsun." diye konuştu.

"HER EV HUZURA KAVUŞANA KADAR YANINIZDAYIZ"

Bakan Kurum, tüm inşaatlar tamamlana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarına dikkat çekerek, "İlk gün de buradaydık. Son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız." dedi.

Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye sundu.

Öte yandan, Ferhuş Karacasu mevkiinde tamamlanan 2 bin 93 konuttan şu ana kadar bin 540'ı hak sahiplerine teslim edildi.