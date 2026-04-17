Okula saldıran çocuğun poligon görüntüleri sonrası bir polis görevden uzaklaştırıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 8 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti.

Saldırgan, okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli idi.

Mersinli, babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 tabanca ve 7 şarjörü sırt çantasında taşıyarak okula gelmiş, iki sınıfa girerek rastgele ateş açmıştı.

BABASINDAN SİLAH EĞİTİMİ İSTEDİ

İsa Aras Mersinli'nin içine kapanık, takıntılı ve agresif davranışları, okul yönetimi tarafından biliniyordu.

Yaklaşık 1 ay önce silah merakı artmış, arkadaşlarının poligonda atış yaptığını görünce babasından eğitim istemişti.

BABASIYLA ATIŞ TALİMİ YAPTI

Babası, saldırıdan iki gün önce emniyet poligonunda oğluna birkaç el atış yaptırmıştı.

Baba Uğur Mersinli ve anne Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

Annenin işlemleri devam ederken baba Mersinli tutuklandı.

BİR POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülürken, poligonda atış talimi yaparken çekilen görüntülerin ortaya çıkması üzerine bir gelişme daha yaşandı.

Görüntülerin ardından olayla ilgili olarak bir polis memuru, görevden uzaklaştırıldı.