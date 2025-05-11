Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır

Küresel çatışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli diplomatik faaliyetleri gündemde...

Barış diplomasisi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya ders veriyor.

Son olarak Ukrayna-Rusya arasında yıllardır süren savaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları sayesinde İstanbul'da çözülmek üzere...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Türkiye'nin sürdürdüğü barış diplomasisi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"BARIŞ İSTEYENLERİN, SAVAŞI KIŞKIRTTIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"

Ömer Çelik, sosyal medya platformu X hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Sayın Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve Türkiye'nin güvenilir adres olması öne çıkmaktadır. Uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığı konusunda son derece sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir dönemdeyiz. Bir yerde barış ve çözüm isteyenlerin başka bir bölgede çatışma ve savaşı kışkırttığı ilkesizlikler çokça görülmektedir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BARIŞ DİPLOMASİSİ, EN GÜVENİLİR İRADEDİR"

Erdoğan'ın barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tuttuğunu ifade eden Çelik, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Uluslararası kurumların etkisizleştiği ve diplomasinin çokça dışlandığı bir küresel tablo var. Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır.



Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye’yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir.



Rusya-Ukrayna arasında aranan barış için de, dünyanın başka bölgelerindeki çatışmaların çözümü için de Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi, en güvenilir iradedir. Cumhurbaşkanımızın sadece son birkaç ay içinde diplomatik gayret sarf ettiği konular, küresel barışın sağlanması için gerekli tüm alanları kapsamaktadır.