Ömer Çelik: İsrail'in yanında durmak utançtır

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası AK Parti Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"ELEŞTİRİLER BİRER VERİ SETİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

Eleştirileri, çeşitli konulardaki kaygıları, sitemleri, tüm bunlar çerçeveli bir şekilde birer veri setine dönüştürülüyor.



Önümüzdeki dönemde de bunların politikalarımıza yön verme açısından, iyi bir şekilde bir zemin oluşturması için arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp gayretlerini gerçekleştirecekler.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN PERFORMANSIN ARTIRILMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ"

Bir an önce Cumhurbaşkanımız, terörsüz Türkiye konusundaki hedeflerimize ulaşabilmek için gösterilen hassasiyetin azami düzeyde tutulması gerektiğini, hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge konusundaki yüksek hassasiyetin arkadaşlarımızın hepsi tarafından korunması gerektiğini, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili olarak bütün birimlerimizin kendi görev alanlarına düşen çalışmaları eksiksiz bir şekilde performansını daha da ilerleterek yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLADIĞI REFORM GÜNDEMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK"

Bugün Cumhurbaşkanımızın milletvekillerimizle buluşma toplantısında ifade ettiği reform gündemi, biliyorsunuz büyük kongremizde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir çerçeve vardı.



Onunla ilgili olarak partimiz çalışmalarını tamamladı. Elimizde çeşitli alanların iyileştirilmesiyle ilgili, Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmakla ilgili olarak engel olan yerlerin, tıkanıklık olan yerlerin aşılması, reform edilmesi, güncellenmesiyle ilgili son derece iyi çalışılmış bir siyasi paket var.

"BU KONUDA BİLİYORSUNUZ BİR HEYETİMİZ VAR"

Önümüzdeki dönemde bunun ilk adımlarını gündeme getirmeye, siyasi gündemimize almaya başlayacağız. Tabi Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa konusunda verdiği mesaj da nettir.



Bu hepimizin, bütün siyaset insanlarının, bütün devlet adamlarının, devlet insanlarının gelecek nesillere olan bir borcudur. O sebeple bunun da hassasiyetle yerine getirilmesi konusunda partimiz çalışmalarını sürdürüyor.



Bu konuda da biliyorsunuz bir heyetimiz var. Bu heyetimiz düzenli toplantılar yaparak yeni anayasa konusundaki politik tutum bölgemizi tamamlama aşamasına geldi.

7 EKİM'DE BAŞLAYAN SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKTİ

Dün tabi insanlık tarihinin bugün en önemli katliamlarından birine imza atan Netanyahu şebekesinin ve bu soykırımı insanlık tarihinin en acı faturası olarak insanlığın önüne getiren bu katliam şebekesinin bu eylemlere başladığı 7 Ekim'in yıl dönümü.



Burada bir kere daha ayın 5'inde İnsanlık İttifakı'nın parçası olarak İstanbul'da ve çeşitli illerde sokaklara çıkan ve İnsanlık İttifakı adına bu soykırıma karşı duran bütün vatandaşlarımızı, bütün sivil toplum örgütlerini bir kere daha tebrik ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz.

"İSRAİL'İN YAPTIKLARI ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SUÇTUR"

Aynı şekilde bizim kadın kollarımız da güçlü bir farkındalık yaratmak üzere bir eylem farkındalığı oluşturdu. Kadın kollarımızın bu kadar geniş katılımla, bu kadar etkili bir şekilde yaptığı bu faaliyet sebebiyle de özellikle annelerin verdiği mesaj olarak son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isteriz. Kendilerine teşekkür ediyoruz.



Sumud filosu ile ilgili olarak vatandaşlarımız İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımız ülkemize getirildi. Bunların karşı karşıya kaldığı muamele uluslararası hukuk açısından suçtur.



Ve bu Netanyahu hükümetinin barbarlığının, hukuk tanımazlığının bir göstergesi olarak bir kere daha kayda geçmiştir. Bunların her alanda zorbalık, barbarlık, katliam dışında bir iş bilmediği, bütün insanlığın önüne bu ajandayı dayakla çalıştığı bir kere daha görüldü.

"BU FİLO İNSAN HAYSİYETİNİ KORUMAK İÇİN ORTAYA ÇIKMIŞ BİR İRADEDİR"

Dünyanın çeşitli milletlerinden kendi vatandaşlarımızın da içinde olduğu bu filo, Gazze'ye açlığı bir soykırım olarak dayatan bu insanlık dışı muameleye karşı insani değerleri, insan haysiyetini korumak üzere ortaya çıkmış bir iradedir.



Günün sonunda fiziken engellenseler de Gazze'nin mesajını tüm dünyaya duyurarak, Gazze'nin mesajını Akdeniz'den tüm dünyaya yayarak amacına ulaşan bir eylem yapmışlardır.



Şimdi benzer şekilde, biz İnsanlık İttifakı'nın parçası olarak Gazze'deki çocuklara, kadınlara, orada mahrum bırakılmışlara elimizi uzatmaktan hiç vazgeçmeyeceğiz diyerek, yoluna devam eden özgürlük filosuna da benzer bir İsrail barbarlığının saldırısı gerçekleşti.

"MİLLETVEKİLLERİMİZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiz değerli milletvekillerimizi, vatandaşlarımızı, dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş değerli aktivistleri, İsrail her zamanki barbarlığıyla kaçırdı, alıkoyuyor. Bunu bir kere daha buradan AK Parti Genel Merkezi'nden en güçlü şekilde lanetliyoruz.



Bu bir kere daha hukuksuzluğun ilanıdır. Bir kere daha Netanyahu Hükümeti'nin insani olan, medeni olan her şeye karşı düşmanlığının ilanıdır. Sayın milletvekillerimizi, vatandaşlarımızı ve o filoda bulunan İnsanlık İttifakı'nın bütün üyelerini derhal serbest bırakmalıdırlar.

"BU HUKUKSUZLUKLARIN HEPSİ KAYDA GEÇİYOR"

Bu işledikleri suçların hepsi eninde sonunda hesabı sorulacak suçlardır. Burada haksız ve hukuksuz bir şekilde, şiddet uygulayarak, tutukladıkları, alıkoydukları aktivistleri açlığa mahkum ederek, kötü koşullara mahkum ederek, bir kere daha aslında insanlık dışı karakterlerini göstermiş oluyorlar. Sumit Filosu'nun üyelerinin anlattıkları, ortada bulunan şeyin, birilerinin İsrail'in güvenliği diye sunmaya çalıştığı şeyin, aslında insanlığın bütün değerlerine düşman bir yaklaşım olduğunu bir kere daha göstermiştir.



O sebeple bir an evvel hızlıca onların serbest bırakılması gerekiyor, bu hukuksuzlukların hepsi kayda geçiyor ve günün sonunda bütün kurumlarımız, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla milletvekillerimizin, vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerden aktivistlerin oradan çıkarılması için gereken iradeyi gösteriyorlar. Sumit Filosu'nun da olduğu gibi gönderdiğimiz uçak pek çok milletten aktivisti Türkiye'ye getirdi ve buradan ülkelerine gittiler.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYANLARIN SAYISININ ARTMASI SEVİNÇ KAYNAĞIDIR"

Şimdi de bir kere daha onlara en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Tabi bu Birleşmiş Milletler toplantısında da görüldüğü üzere artık İsrail'in yanında durmak, İsrail ile ilgili bir cümle sarf etmek gibi bir yaklaşım, kim yaparsa onun için bir utanç vesilesidir.



Birileri, bazı ülkeler dün 7 Ekim'in yıl dönümünde İsrail ile dayanışma adı altında İsrail bayrağı dalgalandırarak veya İsrail'e destek mesajları açıklayarak maalesef tarihten hiç ders almayan, tarihe ve insanlığa dair hassasiyetler konusunda ne kadar zayıf olduklarını gösteren bir yaklaşım saygıladılar.



Bunların hepsi aslında soykırımın sürecine destek veren imzalar olarak tarihe düşürmüş notlardır. Ama bunun karşısında Cumhurbaşkanımızın aylardır, yıllardır yaptığı çağrıyla mutabık bir şekilde Filistin Devleti'ni tanıyan, Filistin Devleti'nin bağımsız, hür, başkenti Doğu Kudüs toprak bütünlüğüne sahip bir şekilde var olması gerektiğini ifade eden devletlerin sayısının atması da büyük bir sevinç kaynağıdır.

"BUGÜN MISIR'DA BİR TOPLANTI VAR BİLİYORSUNUZ"

Bu giderek artan bir noktaya gelmiştir. Bunun daha da ileri noktalara taşınacağını değerlendiriyoruz. Bugün Mısır'da bir toplantı var biliyorsunuz. Burada Başkan Trump'ın planı çerçevesinde ateşkesin sağlanması, daha sonra da kalıcı barışa geçilmesiyle ilgili sürecin yol haritası üzerine çalışılıyor.



Türkiye'de o toplantıda. Burada bu plan ortaya çıktığı andan itibaren Hamas'ın barış odaklı ve diplomasi boyutu son derece güçlü ve incelikli cevabının takdire şayan olduğunu ifade etmek isteriz.



Başkan Trump'ın ateşkesin sağlanması ve barışın sağlanması ile ilgili başlattığı girişim çerçevesinde Hamas barıştan yana olduğunu, ateşkesten yana olduğunu, diplomasiden yana olduğunu hem bu soykırım katliamının bitmesi gerektiğini hem de bu çatışmaların bitmesi gerektiğini ifade eden gayet iyi kademelendirilmiş, iyi enerjisi iyi kurgulanmış, işçiliği üzerinde iyi çalışılmış bir cevap yayınları.

"NETANYAHU BARIŞA KARŞI BİR TUTUM İÇİNDE OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Şimdi bunun hayata geçmesi için fırsat verilmesi gerekiyor. Ama Hamas'ın evet cevabından hemen sonra, İsrail'in Gazze'ye en yoğun bombardımanları gerçekleştirerek daha çok sayıda çocuk ve kadını öldürmesi aslında Netanyahu'nun barışa ve ateşkese düşman bir tutum içerisinde olduğunu bir kere daha gösterdi.



Netanyahu kendi kişisel kaderini daha çok katliam yapmaya bağlamış bir figür olarak hareket ediyor. Maalesef bu çerçevede uluslararası siyasetteki her barış gelişimini sabote etme konusunda da çeşitli fırsatlar üretmeye, kendince katliamcı fırsatlar üretmeye kalkıyor. Buna da hiçbir şekilde uluslararası toplumun müsaade etmemesi gerekir.

"FİLİSTİN MESELESİNİN NİHAHİ ÇÖZÜMÜ..."

Ateşkesin sağlanmasından Filistin Devleti'nin kurulmasına ve tanınmasına dönük çabalara kadar Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya koyulan entegre yaklaşım, tutarlı plan görüldüğü gibi birçok devlet tarafından benimseyen bir yaklaşım haline gelmiştir.



Bugün herkes bir kere daha görüyor ki aslında bu meselenin nihai çözümü Filistin Devleti'nin hür ve bağımsız olarak Başkenti Doğu Kudüs 1967 sınırlarında toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak orada var olmasıdır. Bu çerçevede ortaya çıkan tablo karşısında uluslararası toplumun İsrail'i izole etmek ve barışa zorlayıcı mekanizmaları harekete geçirmek dışında bir seçeneği kalmamıştır.



Yine bu barış planı üzerinde, bu ateşkes planı üzerinde konuşulurken İsrail tarafından dile getirilen Filistinlilerin Gazze'de, Batı Şeria'daki statülerle ilgili yaklaşımların son derece sinsi ve insanlık adına tehlikeli bir takım altyazılar içerdiğini görüyoruz.

"FİLİSTİNLİLERİN SÜRGÜN EDİLMESİ GİBİ BİR SEÇENEK OLAMAZ"

Bir kere şunun herkes tarafından bilinmesi gerekir ki ateşkesin ve barışın kalıcı olması için herhangi bir şekilde Filistinlilerin kendi vatanlarından sürgün edilmesi gibi bir seçenek söz konusu olamaz. Bu en önemli konulardan bir tanesidir.



Bunun kadar önemli bir konu da Filistinlilerin Filistinliler tarafından yönetilmesidir. Filistin'in ve Filistinlilerin Filistinliler tarafından yönetilmesi dışındaki seçeneklerin her biri aslında Netanyahu'nun katliamcı politikasına hizmet etmekten başka herhangi bir işe yaramayacak. O sebeple Gazzeliler başta olmak üzere bütün Filistinliler kendi vatanlarında yaşamalılar.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Hiçbir sürgün muamelesiyle karşı karşıya kalmaları kabul edilemez. Filistin ve Filistinliler sadece Filistinliler tarafından yönetilebilir. Bunun dışındaki dayatmaların hiçbir geçerliği ve kalıcılığı olmayacaktır. Bu süreci yakından takip ediyoruz arkadaşlar.



İnşallah ilerleyen saatlerde bugün bu konuda iyi bir takım gelişmeler duymayı bekliyoruz. Şu ana kadar nihai aşamaya gelinmese de müzakerelerle ilgili olarak kat edilen bir mesafe var. Ama bu işin tamamı demek değil. Mısır'daki müzakerelerin belli bir aşamaya geldiğini değerlendiriyoruz.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİNE DUR DEMEK İÇİN BİR PENCERE AÇILACAKTIR"

Ama bu meselenin tamamı değil. Belli bir noktaya geldiğinde ilerleyen saatlerde açıklama yapılması ve bu ateşkese hızlıca ulaşılması Gazze'ye bütün yardımların engelsiz bir şekilde ilk adımda önünü açacaktır. Bu da bu soykırım şebekesinin katliamlarına dur demek açısından bir pencere oluşturacaktır.

"TERÖRSÜZ BÖLGE HEDEFİNİN NE KADAR DOĞRU BİR ADIM OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

Tabii etrafımızdaki gelişmeleri hangi ülkelerin hangi faaliyetlerle etrafımızdaki ülkelerdeki etnik unsurları, mezhep unsurlarını kışkırtmaya çalıştığını etrafımızda yeni kaos alanları ve yeni kriz alanları oluşturmaya çalıştığını görüyoruz.



Buradan bakıldığında terörsüz Türkiye ve bununla iç içe olan, bundan ayrı düşünülmeyecek olan terörsüz bölge hedefimizin aslında ne kadar kritik, stratejik, tarihi ve doğru bir adım olduğu daha net bir şekilde görülüyor.



Etrafımızdaki her gelişme, aylardır gerçekleşen gelişmeler, görünen de görünmeyen gelişmeler Aslında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin entegre olduğunu, olması gerektiğini, iç içe ve ayrılmaz olduğunu bizim önümüze bir kere daha getirmiştir.

"DEVLETİMİZİN KURUMLARI TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

Tabi görünmeyen tarafında, yani ekranlara yansımayan tarafında, hangi devletlerin, hangi örtülü faaliyetler vasıtasıyla terörsüz bölge sürecini sabote etmeye çalıştığını, bu çerçevede de aslında terörsüz bölge sürecini sabote ederek, terörsüz Türkiye sürecini bir şekilde akamete uğratmaya çalıştığını net bir şekilde görüyoruz.



Devletimizin kurumları teyakkuz halindedir, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları her türlü sabotaja, süreci akamete uğratmaya çalışan her türlü girişime karşı net talimatlarla kurumlarımızı görevlendirmiştir. Bu çerçevede de sürecin kendi ritmi içerisinde, kendi takvimi içerisinde hassasiyetle sürmesi gerektiğini belirtiyoruz.

"ASIL MEVZU PKK'NIN SİLAHLARININ TAMAMEN ORTADAN KALKMASIDIR"

Tabi burada esas mevzumuz, odağımız terör örgütü PKK'nın feshi ve silahların tamamen ortadan kalkmasıdır. Yani terörün ortadan kalkmasıdır. Bunu da daha önce ifade ettik, bütün unsur, şube ve uzantılarıyla ve bütün boyutlarıyla bunun gerçekleşmesi gerekir.



Suriye'deki SDG, diğer ülkelerdeki KCK yapılanmaları gibi. Bu esasında bölgemizdeki Kürt kardeşlerimizin oradaki diğer unsurlarla beraber, hep beraber kendi iradeleriyle oluşturacakları bir geleceğe adım atmaları açısından bütün ipoteklerin de kalkması manasına gelecektir.



Yani mesele sadece Türkiye'den terör gündeminin çıkarılması, Türkiye'nin gündeminden ve geleceğinden terörün uzaklaştırılması ve gündemden çıkarılması değil.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ AYRIŞTIRMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

Aynı zamanda bölgedeki Kürtler, Türkmenler, Araplar, Sünniler, Aleviler, Musayirler, Şiiler, Dürziler saydığım ya da sayamadığım bütün etnik gruplar ve mezhep gruplarının kendi iradeleriyle bir gelecek oluşturması konusunda daha yüksek bir iradeye ve geniş bir manevra alanına sahip olmasını sağlayacaktır.



Burada terörsüz Türkiye süreciyle terörsüz bölge sürecini ayrıştırmaya çalışanların esasında bunun ayrışmasının neticesinin tüm süreci akamete uğratmak olduğunu çok iyi değerlendirmeleri gerekir.

"GÜVENLİK ALANI İÇİNDE TUTMAK İÇİN GAYRETİMİZİ GÖSTERİYORUZ"

Bunların hepsi iç içedir. Herhangi birinin bu birleşik kaplar teorisi gibidir. Bir tarafı olup da diğer tarafının olmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Biz bölgeye dönük, bölge halklarına dönük, Türkiye dönük, Kürt' dönük, Arap'a dönük, Sunniye, Aleviye, Şiiye, Nusayriye, Dürziye, bütün bu gruplara dönük olarak kötü niyet besleyenlerin, kötü amaçlar peşinde koşanların, burada terör örgütlerinin devam etmesi için hangi gerekçeler, altlıklar üretmeye çalıştığını, hangi provokasyonları planlamaya çalıştıklarını da net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu süreci kendi güvenlik alanı içinde tutmak için de gayretimizi gösteriyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN BURADAKİ İRADESİ SON DERECE NETTİR"

Burada Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, sürecin bütün koordinatlarını, bütün ilkelerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı'nın buradaki iradesi son derece nettir. Ve biz bu çerçevede çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.



Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon, Yüce Meclisi'nin iradesi adına PKK'nın fesih ve silahların bırakılması süreci için gerekli dayanakları oluşturan bir yaklaşım gösteriyor. O sebeple de silahların bırakılmasının kesintisiz bir süreç olarak devam etmesi gerekir.



Fesih ifadesinin altının somut olarak da olması gerekir. Dolayısıyla burada kilit olarak hem siyasetin bakacağı alan hem güvenlik kurumlarının bakacağı alan silahların bırakılması sürecinin kesintisiz, net ve sahada teyit edilecek bir şekilde devam etmediğidir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARIYLA DEVLET İRADESİ TAMDIR"