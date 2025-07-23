Ömer Çelik: Netanyahu savaş suçlarından yargılanmalı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, açıklamasında MYK'nın en önemli gündem maddesinin Gazze olduğunu vurguladı. İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çeken Çelik, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

"GAZZE'DE KRİZ DERİNLEŞİYOR"

Çelik, İsrail’in sivilleri hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de yaşananlar artık bir insani felaketten öte, sistematik bir yıkım ve insanlık suçudur. Sivillerin, kadınların, çocukların yaşam hakkı hiçe sayılıyor. Bu tablo karşısında uluslararası toplum sessiz kalmamalı.

"YARDIM KORİDORU DERHAL AÇILMALI"

Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının bir zorunluluk olduğunu dile getiren Çelik, bölgedeki ablukanın kırılması için uluslararası baskının artırılması gerektiğini söyledi:

Gazze'ye acil insani yardım ulaştırılabilmesi için kalıcı ve güvenli bir yardım koridoru oluşturulmalı. Türkiye olarak her türlü insani desteğe hazırız. Ancak bu, sadece Türkiye’nin değil, insanlığın ortak sorumluluğudur.

"NETANYAHU, SAVAŞ SUÇLARINDAN YARGILANMALI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanması gerektiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Netanyahu, işlediği savaş suçlarının hesabını vermelidir. Sivillere yönelik bu ölçüsüz şiddetin cezasız kalması uluslararası hukuk açısından büyük bir kara leke olacaktır. İsrail’in bu saldırgan tutumuna karşı hukuki ve diplomatik tüm yollar kullanılmalıdır.

Toplantının diğer başlıklarına da değinen Çelik, dış politika gelişmeleri, ekonomi ve yerel yönetim hazırlıkları gibi konuların da gündemde yer aldığını belirtti.

AK PARTİ 24 YAŞINDA: YENİ KAMPANYA HAZIRLIĞI

Partinin kuruluş yıldönümünün yaklaştığını hatırlatan Çelik, bu çerçevede yeni bir kampanyanın hayata geçirileceğini belirtti:

24. yılımıza hazırlanıyoruz. Önemli bir dönemeçteyiz. Yeni bir kampanya başlatmak üzere çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da sık sık vurguladığı gibi, 'milli sınırlar içinde vatan bir bütündür' ilkesi bizim yön pusulamızdır.

Hatay’ın anavatana katılışının yıl dönümünü de hatırlatan Çelik, bunun Türkiye’nin ulusal mücadelesindeki yerini vurgulayarak, "Bu tarihi adımın arkasında çok güçlü bir siyasi irade ve mücadele ruhu vardır" diye konuştu.

SÜVEYDA OLAYLARI: "NETANYAHU HÜKÜMETİ, BÖLGE BARIŞINA TEHDİTTİR"

Suriye’nin Süveyda bölgesinde yaşanan çatışmalara da değinen Çelik, olayların arka planında provokatif güçlerin olduğunu söyledi:

Bu yaşananlar sıradan bir etnik ya da mezhepsel gerilim değil. Bunun perde arkasında büyük devletlerin vekalet savaşı var. Asıl mutfağı, bu işin pişirildiği yeri görmek lazım.

Olayların bir sabotaj girişimi olduğunu dile getiren Çelik, siyonist yanlısı Dürzi unsurların süreci provoke ettiğini belirtti: "Netanyahu’nun soykırımcı hükümeti bu durumu fırsat olarak gördü. Bugün dünya barışı için en büyük tehdit Netanyahu yönetimidir."

LGS İDDİALARI: "BU BİLİNÇLİ BİR YALAN SİYASETİ"

LGS’ye ilişkin son günlerde gündeme gelen iddialara da yanıt veren Ömer Çelik, ortaya atılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı:

Muhalefet odakları tarafından bilinçli olarak yanlış bilgiler yayılıyor. Bu sadece bir hata değil, planlı bir yalan siyasetidir. Özellikle imam hatip okulları bu yalanların hedefi haline getirildi. Başarılı öğrencilerin anne ve babalarının kimlikleri üzerinden ayrımcılık yapılıyor. Bu, bizim için bir nefret siyaseti, bir ‘vahşet siyaseti’dir. Bu anlayışla mücadelemiz sürecektir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Gündemdeki en önemli başlıklardan biri olan Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Çelik, bazı çevrelerin bu süreci sabote etmeye çalıştığını söyledi:

Son günlerde farklı çevrelerden süreci feshetmeye dönük kafa karıştırıcı açıklamalar geliyor. Türkiye, terörle mücadeledeki kararlılığından asla vazgeçmiş değildir. Güvenlik birimlerimiz görevlerinin başındadır.

Çelik, Cumhur İttifakı’nın da süreci büyük bir dikkatle takip ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: