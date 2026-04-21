Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Çirkin ifadelerini kendisine iade ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Ömer Çelik, Özgür Özel'in son açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'katil Netanyahu' ile aynı cümlede anmasını ve 'Sonunuz diğer liderler gibi olacak' tarzı ifadeleri, 'çirkin' ve 'siyasi zavallılık' olarak nitelendirdi.

"O ÇİRKİN İFADELERİ ÖZEL'E İADE EDİYORUZ"

Özel, Türkiye'nin Filistin politikası ve iç siyaset konularında Erdoğan ile Bahçeli'yi hedef alan ifadeler kullanmış; Erdoğan'ı, İsrail Başbakanı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmişti.

Çelik, Özel'in bu sözlerini eleştirerek, "O çirkin ifadeleri kendisine iade ediyoruz." dedi.

"KULLANDIĞI İFADELERE ÇOK DİKKAT ETMESİ GEREKİR"

"Özgür Özel zihniyeti, niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir." diyen Çelik, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli'den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel’in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır."

"SİYASİ BİR ZAVALLILIK ÖRNEĞİDİR"

Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir.



Özgür Özel zihniyeti, Hamas'a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir.

"ÖZGÜR ÖZEL, CEVABINI FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZDEN ALACAK"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan hadsiz cümleleri Gazze'de, Batı Şeria'da veya Kudüs'te kursun bakalım ve Filistinli kardeşlerimizden alacağı cevabı o zaman görsün.



Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin, 'Netanyahu zihniyetinin iş birlikçisi' olarak bakacağı çok nettir.