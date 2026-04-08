Ömer Çelik'ten ateşkes açıklaması: Sahada uygulanmasını temenni ediyoruz

28 Şubat'ta İsrail ile ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde geçici ateşkese varıldı.

Ateşkese yönelik birçok ülke memnuniyet açıklaması yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bu kapsamda Türkiye de ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Geçici ateşkesin sahada tam olarak uygulanması gerektiğini vurguluyor ve tüm tarafların varılan mutabakata bağlı kalmasını ümit ediyoruz." sözleri kullanıldı.

"ATEŞKESİN TÜM BOYUTLARIYLA UYGULANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya platformu X hesabı üzerinden ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Varılan ateşkesin sahada tüm boyutlarıyla uygulanmasını temenni ettiğini belirten Ömer Çelik, açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

ABD ve İsrail'in haksız ve hukuksuz şekilde İran'a saldırısı sonucunda ortaya çıkan savaş insani açıdan çok üzüntü verici ve diğer alanlarda çok kötü sonuçlar doğurdu.



Şimdi geçici bir ateşkes noktasına varıldı.



Geçici ateşkesin sahada bütün boyutlarıyla uygulanmasını temenni ediyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADESİ TÜM KRİZ ALANLARI İÇİN YOL GÖSTERİCİDİR"

Diplomasi masası kurulmuşken, bu masaya dönük provokasyonlara ve sabotajlara karşı tüm uluslararası toplum teyakkuzda olmalıdır.



Diplomasi masasına tüm dünyanın destek vermesi gerekir.



Cumhurbaşkanımızın güçlü ve tutarlı barış politikası, barış için kurulan masaya verilen en güçlü destektir.



Cumhurbaşkanımızın barış iradesi ve politikası tüm kriz alanları için yol göstericidir.



Kardeş Pakistan'a barış çabaları için teşekkür ediyoruz. Kardeş Pakistan'ı selamlıyoruz.