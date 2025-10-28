Ömer Çelik'ten "İsrail'in Gazze'ye saldırı emrine" tepki

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail ordusuna şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyuruldu.

Açıklamada, kararın "güvenlik istişareleri sonucu" alındığı aktarıldı.

GAZZE'YE SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail yerel basını, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

ÖMER ÇELİK'TEN "İSRAİL" ÇIKIŞI: "SOYKIRIM SİYASETİ GÜTMEKTEDİR"

Yaşanan gelişmeler sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir son dakika açıklaması geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şu sözleri sarf etti:

İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır.



İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir.