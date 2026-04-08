Özgür Özel: Ara seçim gündemimizde yok demek siyasi hadsizliktir

CHP Lideri Özgür Özel, ara seçim gündemiyle hafta boyunca yapacağı 12 muhalefet partisiyle görüşme trafiğini sürdürüyor.

ÖZEL'DEN ARA SEÇİM TRAFİĞİ

Bu kapsamda önceki gün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Genel Merkezi'nde görüşen Özel, bugün de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde görüştü.

"SİYASİ HADSİZLİKTİR"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara seçim çağrısına verdiği yanıta tepki göstererek, "Biz kendi işimizi yapacağız demiştiniz. Ara seçim yapmak Meclis'in işi. 'Gündemimizde ara seçim yok' demek yürütmenin yasamaya müdahalesidir ve en basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır ve bu da Anayasa'yı çiğnemektir." dedi.

"KIYMETLİ DEĞERLENDİRMELER YAPTIK"

Özel, "Sen kim oluyorsun da Meclis’in yetkisi olan bir iş için ‘Gündemimizde yok’ diyorsun? Ki anayasa açık açık yazmış. Bu da çok net ortadadır." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye İşçi Partisi’nin değerli Genel Başkanı ve kıymetli heyetlerini İstanbul’daki Çalışma Ofisimizde misafir ettik. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerden sonra siyasi parti genel başkanlarını, genel merkezlerini ziyaret etmeyle ilgili kararımız vardı. Ancak aynı dönemde Türkiye İşçi Partisi’nin de Cumhuriyet Halk Partisi’ne son dönem yaşananları değerlendirmek üzere bir ziyaret talepleri vardı. Öyle olunca bunu İstanbul’daki bugünkü buluşmayla gerçekleştirmiş olduk. Sayın Genel Başkan’la gündeme yönelik olarak çok kıymetli değerlendirmeler yaptık.

"ARA SEÇİM YAPILMASI ANAYASAL ZORUNLULUK"

Sayın Genel Başkan’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisinin de ifade ettiği gibi çoklu gündemi hızlı ve büyük bir mutabakatla ele almış durumdayız. Çünkü ayrışacak bir durum yok. Konuşulan her şey, anayasa eğer Türkiye’de varsa ve yürürlükteyse gereğinin yapılması gereken hususlar. Can Atalay’ın bir an önce Meclis kütüğüne kaydedilip gelip göreve başlaması da anayasal bir zorunluluk ve bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin kapı gibi iki kararı var. Ara seçim yapılması da anayasal bir zorunluluk. Anayasanın bir önceki maddesi Cumhurbaşkanı seçilmesine ‘seçilir’ diye yazıyor. Gücünü anayasadan alıyorsun ve bütün yetkileri kullanıyorsun. Bir sonraki madde ‘30 ay geçtikten sonra seçimlerden, eksilme varsa ara seçim yapılır’ diyor. Buna ‘Ara seçim gündemimizde yok’ diyorsun. Yürütmenin gündeminde ara seçim olmayabilir. Zaten onun işi değil ki. Ara seçim yapmak yasamanın işi."