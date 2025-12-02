Özgür Özel: Kemal Kılıçdaroğlu kurultaydan sonra aramadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP, "Şimdi İktidar Zamanı" sloganı ile 39’uncu Olağan Kurultayı'nı tamamladı.

Özgür Özel, tek aday olduğu seçimde yeniden partinin genel başkanı oldu.

Kurultay konuşmasında verdiği mesajlar dikkat çeken Özel, Nefes ve Sözcü gazetesinin sorularını yanıtladı.

Birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu ve son döneme damga vuran çıkışları hakkında da konuştu.

Özel'e, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan sonra tebrik için arayıp aramadığının soruldu.

"ARAYIP TEBRİK ETMEDİ"

Daha önce Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet ettiğini açıklayan Özel, "Ben kendisini Kurultay’dan bir gün önce de arayıp davet ettim. Gelmedi, şu ana kadar aramadı." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÜNDEM OLAN VİDEOSU

Kılıçdaroğlu, kurultaya katılmamakla birlikte, CHP'nin Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan komisyonun İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaretine üye vermemesi nedeniyle hedefte olduğu anda yayınladığı video ile dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'ye istikamet çizecek bir parti olması gerektiğini belirterek İmralı heyetine üye verilmemesini eleştirmişti.

"CHP ARINMALI"

Terörsüz Türkiye eleştirisinin yanında videoda İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, CHP'nin arınması gerektiğini dile getirmiş ve büyük tepki çekmişti.

KILIÇDAROĞLU'NA KURULTAY KÜRSÜSÜNDEN CEVAP

Kılıçdaroğlu'nu kurultaya davet eden Özel de davete icabet etmeyen selefini kürsüden isim vermeyerek eleştirmiş, "Müesses Nizama iş birlikçi olanlara kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa işte bu anlayıştan arınacak. Bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerin sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak." ifadelerini kullanmıştı.