Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme açıklamasına sert yanıt

Belediyelerindeki rüşvet skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, mitinglerine devam ediyor.

Son olarak Sakarya'da halk hitap eden Özel'in gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TBMM'de düzenlenen resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna "Niye görüşmeyelim" cevabını vermişti.

"CHP'YE DÜŞMAN HUKUKU UYGULAYAN KİMSEYLE KONUŞMAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu yanıtına Özel cephesinden ise sert yanıt geldi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Meclis'teki resepsiyonda sayın Erdoğan diyor ki 'Tabii ki ana muhalefet ile görüşürüm.'



Açıkça söyleyeyim. Türkiye zor bir dönemde. Tabii ki tansiyonun düşmesi önemlidir. Ama rakiplerine düşman hukuku uygulayanlar, masada otururken balta çekip sallayanlar, şimdi dönüp de oturalım konuşalım demesinler.



CHP'ye düşman hukuku uygulayan kimseyle oturup konuşmam.

"CHP'YE HAKSIZCA SALDIRMAYACAKSIN"

O demokrasi düşmanı baltanı gömeceksin, o baltanı atacaksın, yakacaksın, Türkiye'nin kurucu partisine, onun üyelerine, seçilmiş belediye başkanlarına, Cumhurbaşkanı adayına, milletimiz takdir ederse bir sonraki Cumhurbaşkanına ve bir sonraki iktidar partisi CHP'ye haksızca saldırmayacaksın.



Kendine yalandan başkomutan dedirtenlerin, tek adamlığa özenenlerin önce oturup kendileri düşünmeleri lazım. Sen böyle duracaksın bize el uzat diyeceksin. Boynumuzu veririz, boyun eğmeyiz.







