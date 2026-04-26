Gülistan Doku'dan sonra gündem oldu: Arkadaşı Rojwelat'ın ailesi savcılığa başvuracak

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin dosya, geçtiğimiz günlerde cinayet şüphesiyle gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalarla tekrar gündeme geldi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden, aralarında dönemin Tuncel Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de dahil olduğu 12 kişi tutuklandı.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER VE KAYIP DOSYALARI GÜNDEMDE

Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğü öne sürülen Gülistan Doku'nun cansız bedenin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, aydınlatılamamış diğer faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyaları da yeniden gündeme geldi.

GÜLİSTAN'IN ARKADAŞI ROJWELAT'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Bu gündeme gelen dosyalardan biri de Gülistan Doku'nun 2 yıl önce hayatını kaybeden arkadaşı Rojwelat Kızmaz dosyası oldu.

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz, Şubat 2024’te Hasankeyf'te ölü bulunmuş ve bu durum intihar olarak kayıtlara geçmişti.

"YAŞANAN SON GELİŞMEYLE BİRLİKTE YENİ ŞÜPHELER EKLENMİŞTİR"

Rojwelat Kızmaz’ın ailesi, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından kızları açısından daha önce var olan soru işaretlerine yenilerinin eklendiğini açıkladı.

Aile tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yakın arkadaş Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşama sonrasında, Rojwelat açısından daha önce mevcut olan soru işaretlerine, yaşanan bu son gelişmeyle birlikte yeni şüpheler eklenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

AİLE BAŞSAVCIYA BAŞVURACAK

Açıklamada, bu nedenle yarın avukatları Sümeyye Gültekin Aykut ile birlikte Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunulacağı, 14.30’da da adliye önünde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ESKİ VALİ VE OĞLU DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FİRARİ ŞÜPHELİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Soruşturmada, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Gözaltında olan Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E.'nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.