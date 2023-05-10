Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Kumartepe Üs Bölgesinde akşam saatlerinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan 45 yaşındaki güvenlik korucusu Mustafa Enç, helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Şehit oldu
Enç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde oturan Enç’in şehit haberini, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, sosyal medya hesabından duyurdu.
Ürek, şunları paylaştı:
Son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Harekatı’nda görevli Gülyazı Köyü güvenlik korucumuz Mustafa Enç, kayalıklardan düşerek şehit olmuştur. Şehit güvenlik korucumuza yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve köy sakinlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum.
Şehit güvenlik korucusu, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.