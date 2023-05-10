Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde görevli olan ve kayalıklardan düşerek ağır yaralanan güvenlik korucusu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit korucu, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

DHA Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Kumartepe Üs Bölgesinde akşam saatlerinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan 45 yaşındaki güvenlik korucusu Mustafa Enç, helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirildi. Şehit oldu Enç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde oturan Enç’in şehit haberini, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, sosyal medya hesabından duyurdu. Ürek, şunları paylaştı: Son yolculuğuna uğurlandı Pençe Harekatı’nda görevli Gülyazı Köyü güvenlik korucumuz Mustafa Enç, kayalıklardan düşerek şehit olmuştur. Şehit güvenlik korucumuza yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve köy sakinlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehit güvenlik korucusu, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.