Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik bozulmalar yaşadığı bildirilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugün, Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi. Törenin ardından, Önder'in cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

ÖNDER'E AKM'DE DUYGUSAL VEDA

Önder’in Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne fotoğrafı ve çiçekler yerleştirildi. Cenaze törenine katılım oldukça yoğun oldu. Katılımcı kapasitesinin dolması nedeniyle bazı kişiler AKM çevresinde beklerken, salonda ise Önder’in konuşmalarına yer verilen bir video gösterimi yapıldı.

İLGİLİ HABER Sırrı Süreyya Önder'in tabutuna zeytin dalı konuldu

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, birçok milletvekili, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir’in ve diğer katılımcıların duygusal konuşmalarının ardından, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Önder’in barış sürecine katkılarını vurgulayarak, "Sana söz, barışın tohumlarını yeşerteceğiz, rengarenk çiçekler gibi büyüteceğiz. Anadolu, hak ettiği barışa hep birlikte ulaşacak. Senin inandığın halkların kardeşliği bu topraklarda mutlaka hayata geçecek" şeklinde duygusal bir mesaj verdi.

İLGİLİ HABER Sırrı Süreyya Önder'in kızı gözyaşlarına boğuldu

"SANA SÖZ, BARIŞI GETİRECEĞİZ"

İmralı görüşmelerinde Sırrı Süreyya Önder'in yol arkadaşlarından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da duygu yüklü bir konuşma yaptı:

Sen benim yoldaşım, sırdaşım, gardaşım, sen benim her şeyimdin Sırrı. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda beni yalnız bıraktın Sırrı. Ne can istedin, ne kan istedin.. Senin hayallerini gerçekleştireceğiz. Türk annesiyle Kürt annesinin, polis annesiyle gerilla annesinin ellerini birbirine kenetleyeceğiz.



Sana söz, Sırrı yoldaş, büyük barış bu ülkeye gelecek. Bunu gerçekleştirmek, Türkiye halklarının boynunun borcu olsun.

İLGİLİ HABER Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı